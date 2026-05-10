Пакистан благодарен Азербайджану за моральную и дипломатическую поддержку - посол

БАКУ /Trend/ — Правительство и народ Пакистана выражают искреннюю признательность Азербайджану за принципиальную моральную и дипломатическую поддержку по вопросу оккупированного Индией Джамму и Кашмира, а также в связи с прошлогодней агрессией Индии против Пакистана.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин в обращении по случаю первой годовщины операции «Марка-е-Хак».

«В этот день мы отдаем дань уважения храбрости наших вооруженных сил, которые с дисциплиной и решимостью встали на защиту Родины от агрессии Индии», — отметил посол.

По его словам, Пакистан выступает за мир, однако намерен решительно защищать свои национальные интересы.

«Действуя в соответствии с Уставом ООН, Пакистан воспользовался своим неотъемлемым правом на самооборону под руководством фельдмаршала Аси́ма Мунира, главнокомандующего вооруженными силами Пакистана, нанеся решительный, точный и соразмерный ответ, направленный исключительно против военных объектов Индии, использовавшихся для атак на Пакистан», — подчеркнул дипломат.

Мохиуддин также заявил, что долгосрочный мир в Южной Азии невозможен без урегулирования вопроса Джамму и Кашмира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.