Они - наши безмолвные зрители… Бездомные собаки в Баку - ангелы на обочине

БАКУ /Trend Life/ - В пространстве New Zeon 16 мая в 16:00 откроется фотовыставка "Ангелы на обочине" - социально-художественный проект художника Марины Велиевой и зоозащитницы Вусали Сайдам, сообщили Trend Life организаторы.

В экспозицию вошли 25 фоторабот, посвящённых уличным собакам. Слоган выставки: "Загляни в глаза тому, кого привык не замечать. Это не улица. Это чья-то несбывшаяся жизнь".

Проект исследует момент, когда взгляд человека и собаки пересекается, превращая случайное присутствие в личный и эмоциональный контакт.

"Ангелы на обочине" - это не выставка о жалости или спасении. Это попытка обратить внимание на способность человека видеть уязвимость бездомных животных и не пройти мимо", - рассказывает автор проекта Марина Велиева.

Художник подчеркивает, что каждая фотография - это отдельная история, сцена встречи, в которой уличная собака перестает быть частью городского фона, демонстрируя характер, ожидания и надежду.

"Они - наши безмолвные зрители", - отмечают авторы проекта, подчеркивая, что каждая собака на улице мечтает быть чьей-то.

Проект поднимает тему бездомных животных через язык документальной фотографии и эмоционального визуального повествования, создавая диалог между искусством и социальной реальностью.

Помимо основной экспозиции, посетителям будут предложены открытки с фотографиями собак, тематические буклеты, а также состоится мастер-класс по раскрашиванию гипсовых слепков в форме собачьей лапы.

Юные участники литературного сообщества Modern Poems во главе с руководителем Лалой Гасановой прочитают стихи, посвященные нашим четвероногим друзьям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!