Eni возвращается на рынок облигаций США

БАКУ /Trend/ - Итальянская энергетическая компания Eni успешно вернулась на американский рынок капитала, разместив два выпуска облигаций в долларах США со сроками обращения 10 и 30 лет на общую сумму $3 млрд, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Спрос на размещение оказался высоким и достиг порядка $15 млрд. В каждом транше приняли участие около 240 институциональных инвесторов, отмечается в сообщении.

10-летние облигации со сроком погашения 18 мая 2036 года размещены на сумму $1,5 млрд по цене 99,172% от номинала. Купонная ставка по выпуску составила 5,250% годовых.

30-летние облигации со сроком погашения 18 мая 2056 года также размещены на $1,5 млрд по цене 98,105% от номинала с купонной ставкой 6,000% годовых.

В компании сообщили, что привлеченные средства будут направлены на общие финансовые потребности Eni.