Обсуждено экономическое сотрудничество между Туркменистаном и Камбоджей

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Камбоджа рассмотрели возможности расширения двустороннего экономического сотрудничества и укрепления деловых связей.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, обсуждения состоялись в ходе встречи президента Торгово-промышленной палаты Камбоджи Неак Окна Кит Менга с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым во время его официального визита в Пномпень.

Туркменская сторона подчеркнула важность налаживания прямых контактов между деловыми кругами обеих стран и предложила укреплять сотрудничество посредством проведения бизнес-форумов, торговых миссий и тематических онлайн-встреч.

Стороны определили цифровую торговлю, регулярные визиты деловых делегаций, участие в международных выставках и демонстрацию экспортного потенциала в качестве приоритетных направлений сотрудничества.

Особое внимание было уделено также укреплению взаимодействия в секторе малого и среднего предпринимательства и налаживанию связей между свободными экономическими зонами и промышленными кластерами Туркменистана и Камбоджи.