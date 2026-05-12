Переосмысление фэнтези через биологию: миростроительство Рустама Гулиева из Нью-Йорка (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художник из Нью-Йорка Рустам Гулиев работает над детской книгой о динозаврах, объединяя иллюстрацию, науку и создание авторского мира. Иллюстрация сегодня помогает просто и наглядно объяснять сложные темы - от биологии до анатомии - для детской аудитории. Растёт интерес и к авторским вселенным, где художники создают собственные миры и развивают их за пределами одной книги. Проект Гулиева отражает этот современный подход, превращая науку в увлекательный визуальный storytelling для детей, сообщает Trend Life.

Рустам Гулиев родился в Баку. Выпускник Bilkent University и Fashion Institute of Technology. Участник международных проектов, автор книг "The Ark of Oominor: A Traveler’s Handbook to Another Earth"(Ковчег Ооминор. Путеводитель путешественника по другой земле) и "Pauls-Lawls - The World is Not for People" "Паулс-Лаулс - мир не для людей".



В эпоху, когда значительная часть современной фэнтезийной иллюстрации опирается на ностальгию и средневековую образность, нью-йоркский иллюстратор и миростроитель Рустам Гулиев выработал принципиально иной подход. Вместо того чтобы рассматривать фэнтези как форму бегства от реальности, Гулиев конструирует спекулятивные миры сквозь призму биологии, антропологии, миграционных процессов и экологического нарратива. Его долгосрочный мультимедийный проект The Ark of Oominor: A Traveler’s Handbook to Another Earth демонстрирует редкую приверженность научной достоверности в рамках художественного воображения, располагаясь на стыке спекулятивного дизайна, визуальной этнографии и нарративной иллюстрации.

То, что отличает Гулиева от многих художников жанра, - это глубина его миростроительства. Его искусство не ограничивается созданием среды, населённой вымышленными существами; перед зрителем предстаёт целостная экосистема со своей эволюционной историей, политическими противоречиями, архитектурными традициями, религиями, климатическими условиями и социальными структурами. Опираясь на многолетний интерес к биологии и анатомии, Гулиев подходит к созданию существ с точностью натуралиста, а не декоративного иллюстратора. Многие из его видов основаны на правдоподобных экологических адаптациях, анатомических ограничениях и поведенческих моделях, редко затрагиваемых в современной фэнтезийной графике. Именно эта научная основа придаёт его работам особую убедительность даже при изображении предельно сюрреалистических форм жизни.

Вместе с тем творчество Гулиева выходит далеко за пределы зооморфного дизайна, затрагивая более широкие культурные и эмоциональные пласты. Темы миграции, идентичности, утраты дома и сосуществования проходят через его проекты сквозной линией. Они не подаются абстрактно, а органично вплетаются в визуальный язык создаваемого мира: архитектура отражает колониальное прошлое, взаимоотношения видов перекликаются с реальными социальными напряжениями, а мода и технологии эволюционируют под влиянием культурного обмена. Такое внимание к социологическим деталям сближает его творчество со спекулятивной антропологией и выгодно отличает от работ, в которых эстетика зачастую превалирует над внутренней логикой.

Художественные интересы Гулиева охватывают также издательскую деятельность, выставочные проекты и образовательную сферу. Помимо фэнтезийных работ, он разрабатывает концепции детских книг, посвящённых мультикультурной идентичности и коллективному сторителлингу, в сотрудничестве с центром развития детей и подростков MY WAY в Бруклине. Эти проекты исследуют культурную память, миграцию и детство, сочетая профессиональную иллюстрацию с творчеством детей из различных культурных сред. В отличие от многих иллюстраторов, работающих исключительно в рамках коммерческого развлекательного пространства, Гулиев стремится соединить спекулятивное искусство с общественным взаимодействием и образовательными инициативами.

Его профессиональная практика также свидетельствует о широком междисциплинарном диапазоне. На протяжении многих лет Гулиев работал в сфере издательства, концепт-дизайна, галерейных выставок, брендинга и визуальной разработки, параллельно расширяя вселенную Oominor до масштабного трансмедийного проекта, включающего книги, анимационные концепции и выставочные инсталляции. Его работы демонстрировались в галереях и коллаборативных проектах как в США, так и в Азербайджане, способствуя формированию его международного статуса.

Творчество Гулиева отличается концептуальной амбициозностью, чаще свойственной крупным студийным проектам, нежели индивидуальным художникам. Масштаб и внутренняя согласованность его миров, биологически обоснованный подход к дизайну и мультикультурная проблематика свидетельствуют о стремлении выйти за пределы традиционных жанровых рамок фэнтези. Тем самым Рустам Гулиев представляет поколение художников, интересующихся не только созданием воображаемых миров, но и исследованием того, как эти миры формируются, существуют и осмысляются.



