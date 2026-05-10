Фонд тюркской культуры и наследия почтил память Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Фонд тюркской культуры и наследия почтил память Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Trend, соответствующая публикация размещена на Facebook-странице Фонда.

"Фонд тюркской культуры и наследия с глубоким уважением чтит 103-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа, основателя современного Азербайджанского государства и выдающейся личности всего Тюркского мира Гейдара Алиева.

Великий лидер Гейдар Алиев оказал неоценимые заслуги не только перед Азербайджаном, но и в деле единства всего Тюркского мира, сохранения общей тюркской культуры и наследия, а также их передачи будущим поколениям.

Мы с глубоким уважением чтим светлую память гениального руководителя", - говорится в публикации.