ВТО подтверждает курс Таджикистана на упрощение торговли в 2026–2027 годах (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — Таджикистан определил приоритетные направления по упрощению торговли в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) на 2026–2027 годы.

Об этом сообщили Trend в ВТО.

Представитель организации отметил, что техническая помощь ВТО формируется на основе спроса, при этом бенефициарам предлагается самостоятельно определять приоритетные направления и использовать доступные программы по наращиванию потенциала.

В организации подчеркнули, что данный процесс осуществляется через постоянное взаимодействие Секретариата ВТО со странами-членами, а также в рамках регулярной оценки потребностей при формировании двухгодичного плана технической помощи.

"Таджикистан принял участие в данной оценке и определил приоритетные направления на 2026–2027 годы, среди которых ключевое место занимает Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли", - отметил представитель организации.

В ВТО добавили, что страна является одной из первых в регионе, ратифицировавших Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли, и уже предприняла значительные шаги по его реализации, включая создание Национального комитета по содействию торговле, запуск торгового портала и внедрение механизма "единого окна".

"Таджикистан также уведомил ВТО о выполнении обязательств по категориям A, B и C (26, 2 и 8 мер соответственно), при этом в категории C сохраняются определенные сложности, особенно в части международной интеграции", - добавили в организации.