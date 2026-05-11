БАКУ/ Trend/ - В соответствии с «Планом двустороннего военного сотрудничества на 2026 год», подписанным между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Литовской Республики, делегация Литовской военной академии находится с визитом в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Институте военного управления, действующем в подчинении Национального университета обороны, была подчеркнута важность международного сотрудничества и обмена опытом в сфере образования, стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем гостям был представлен брифинг об истории учебного заведения, направлениях его деятельности, новшествах, применяемых в учебном процессе, и по другим вопросам, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

Отметим, что до 15 мая запланированы посещение литовской делегацией воинской части Сухопутных войск, поездки в Лачин, Ханкенди и Шушу, а также экскурсия по столице.