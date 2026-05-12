Обнародована доля Google на рынке поисковых систем Азербайджана в апреле

БАКУ/ Trend/ - В апреле этого года рыночная доля поисковой системы Google в Азербайджане на всех платформах (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) составила 90,02%.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический центр Global Stats, это на 0,17 процентных пункта больше, чем в марте.

Рыночная доля Bing, занявшего второе место, выросла на 0,01 процентного пункта и достигла 5,14%.

На третьем месте находится Yahoo!, увеличивший свою долю на 0,02 процентного пункта - до 1,5%.

Yandex, занявший четвертое место, сократил свою долю рынка на 0,11 процентного пункта - до 1,19%.

Замыкает пятерку лидеров рыночная доля DuckDuckGo, чья рыночная доля за месяц снизилась на 0,04 процентного пункта и составила 0,71%.