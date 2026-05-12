Очередная группа переселенцев отправилась в Ходжавенд

12 мая 2026 14:06 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
БАКУ /Trend/ - Очередной караван переселенцев отправился в город Ходжавенд, посёлок Гырмызы Базар и в село Ходжавенд.

По информации Карабахского бюро Trend, переселяемые семьи - это бывшие вынужденные переселенцы, которые до сих пор временно размещались в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На этом этапе в город Ходжавенд переселяются 6 семей (24 человека), в посёлок Гырмызы Базар — 6 семей (24 человека), в село Ходжавенд — 6 семей (20 человек).

Новость обновляется

