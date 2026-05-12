ЦБА и турецкие регуляторы обсудили противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Экономика Материалы 12 мая 2026 11:08 (UTC +04:00)
Фото: Центральный банк Азербайджана / X
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и турецкие регуляторы обсудили противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ЦБА.

Делегация ЦБА посетила с рабочим визитом Агентство по регулированию и надзору за банковской деятельностью Турции (BDDK), а также Агентство по регулированию и надзору в сфере страхования и частных пенсий Турции (SEDDK).

В рамках визита состоялись широкие обсуждения и обмен опытом по вопросам оценки рисков в сфере надзора и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковском и страховом секторах, методологии применения надзорных мер, включая выездные и дистанционные проверки, риск-ориентированного подхода к надзору, а также применения санкций в данном направлении.

