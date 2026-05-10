Азербайджан внимательно следит за процессами в Армении - Джейхун Байрамов

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан внимательно следит за процессами в Армении.
Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в беседе с журналистами во время посещения Аллеи почетного захоронения по случаю 103-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.
Он отметил, что Армения находится на пороге большого политического процесса.
«7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. Эти выборы имеют
для Армении большое значение. Должно быть сформировано
правительство. Идёт напряжённая борьба. В этой борьбе различные
силы используют разные инструменты. К сожалению, в политических
кругах Армении есть люди с реваншистскими взглядами в отношении
Азербайджана. Они открыто демонстрируют это и в предвыборный
период. Мы понимаем, что это не может иметь положительных
последствий для Армении. Мы надеемся, что армянский избиратель
также даст этому правильную оценку. Мы внимательно следим за
процессами и рассматриваем выступления этих и других групп. При
этом нашу политику мы строим на основе национальных интересов», —
заявил министр.