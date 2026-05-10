Узбекистан и Гонконг обсудили сотрудничество в «зелёной» энергетике и промышленности

ТАШКЕНТ /Trend/ - В деловом центре Гонконга прошли переговоры между делегацией Торгово-промышленной палаты Узбекистана и руководством Hong Kong General Chamber of Commerce, по итогам которых был подписан меморандум о сотрудничестве, передает Trend.

Согласно информации, узбекскую сторону возглавил председатель ТПП Даврон Вахабов. В состав делегации также вошли представители ассоциации «Узэлтехсаноат», Джизакской области и частного банковского сектора. Со стороны Гонконга участие во встрече приняли глава HKGCC Агнес Чан, представители InvestHK и бизнеса.

В ходе переговоров обсуждались перспективы взаимодействия в сферах «зелёной» энергетики, инвестиций, промышленной кооперации и продвижения товаров на зарубежные рынки.

Особое внимание стороны уделили экономическому потенциалу Джизакской области. Делегация Узбекистана представила проекты в области автопрома, текстильной отрасли и туризма. Гонконгская сторона также проявила интерес к технопарку «Заамин» и отметила высокий уровень участия китайских компаний, на долю которых приходится 90% инвестиционного портфеля региона.

В ТПП Узбекистана выразили уверенность, что подписанное соглашение с HKGCC поможет увеличить товарооборот и расширить возможности выхода национальных компаний на международные финансовые рынки.