Назван объем экспорта товаров через таможни иранской провинции Кирманшах

БАКУ /Trend/ - В первый месяц текущего иранского года (21 марта – 20 апреля 2026 года) экспорт товаров через таможни провинции Кирманшах, расположенной на западе Ирана, составил около 460 тысяч тонн стоимостью примерно 149 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ начальник таможен провинции Кирманшах Реза Никравеш.

По его словам, в первый месяц через таможни провинции Кирманшах экспортировались преимущественно стальные слитки, томаты, арбузы, карбамид, сухое молоко, арматура, мрамор. Продукция экспортировалась в основном в Ирак.

Никравеш добавил, что в первый месяц через таможню Сумар провинции было экспортировано 118 тысяч тонн товаров на сумму 47 миллионов долларов.

Представитель таможни сообщил, что в указанный месяц через таможню Парвизхан провинции экспортировано 138 тысяч тонн товаров на сумму 46,4 миллиона долларов.

Никравеш заявил, что через таможню Хосрови провинции экспортирована 151 тысяча тонн товаров на сумму 45,8 миллиона долларов.

Он добавил, что через таможню Шейх Сале экспортировано 24 тысячи тонн на сумму 6,44 миллиона долларов, а через таможню Шушами – 26 тысяч тонн на сумму 3 миллиона долларов.

Отметим, что иранская провинция Кирманшах имеет общую границу с Ираком протяжённостью 371 км. На этой границе действуют 2 пограничных таможенных пункта и 5 пограничных рынков.