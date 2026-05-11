Таджикистан и АБИИ подписали инвестиционный план на более чем $800 млн

БАКУ/ Trend/ - 11 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Пекине встретился с Президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) госпожой Цзоу Цзяи, передает Trend.

В Таджикистане в настоящее время реализуется целый ряд важных инфраструктурных проектов, при общем объёме финансирования которых со стороны банка составляет 400 миллионов долларов США.

В завершение встречи был подписан Долгосрочный инвестиционный план между Таджикистаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, для реализации которого планируется выделить более 800 миллионов долларов США из средств этого банка.