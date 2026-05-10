Иран развернул "москитный флот" в Ормузском проливе

БАКУ /Trend/ - Иран развернул в Ормузском проливе "москитный флот", состоящий из сотен судов.

Как передает Trend, об этом сообщают британские СМИ.

Согласно информации, хотя катера вооружены легким вооружением, большинство из них также несут ракеты малой дальности, способные повредить суда. По этой причине судовладельцы неохотно перевозят грузы через пролив.

Сообщается, что "москитный флот" в настоящее время стал наиболее активным компонентом иранского военно-морского флота.

Отметим, что "москитный флот" — это тактика использования большого количества небольших, быстроходных и сравнительно дешёвых катеров для давления на более крупные военные или торговые суда.