МИД Азербайджана и Греции провели политконсультации

БАКУ /Trend/ - 12 мая в Афинах состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Греции.



Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а греческую— заместитель министра иностранных дел Александра Пападопуло.

В ходе встречи было подробно рассмотрено текущее состояние политического диалога между Азербайджаном и Грецией, а также подчеркнута важность регулярных взаимных визитов на различных уровнях. Также были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, научной и образовательной сферах, включая стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые при участии и по инициативе Азербайджана. Кроме того, было особо отмечено продолжение контактов и сотрудничества в рамках международных организаций.

Греческая сторона была проинформирована о ситуации в регионе, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также о масштабных работах по восстановлению, реконструкции и разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.

Также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.