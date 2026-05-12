В Ташкенте обсудили развитие энергетического коридора Центральная Азия-Азербайджан-Европа

БАКУ/Trend/ - В рамках Международной энергетической недели Узбекистана в Ташкенте состоялось заседание совместного предприятия «Альянс зеленого коридора» (Green Corridor Alliance) с участием представителей стран Центральной Азии и Азербайджана, а также заинтересованных сторон и партнеров по развитию, в ходе которого обсуждалось развитие энергетического коридора в Европу.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Green Corridor Alliance.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие заместители министров энергетики стран-участниц, включая первого заместителя министра энергетики Узбекистана Баxтиера Мамaткаримова, заместителя министра энергетики Азербайджана Орхана Зейналова, заместителя министра энергетики Казахстана Ильяса Бакытжана, а также директора представительства Азиатского банка развития (АБР) в Узбекистане Канокпан Лао-Арая.

Отмечается, что в своих выступлениях они подчеркнули стратегическую значимость проекта и необходимость его своевременной и эффективной реализации для углубления региональной энергетической интеграции и поддержки "зеленого перехода" в более широком Каспийском регионе и далее в направлении Европы.

Отдельный блок заседания был посвящен техническому консультанту проекта - компании CESI SpA, которая представила подробный отчет о запуске исследований и прогнозировании нагрузки. В презентации были отражены достижения в области технических оценок, сбора данных, а также долгосрочного прогнозирования спроса на электроэнергию и энергомощностей в рамках предлагаемого коридора.

Участники подтвердили приверженность дальнейшему сотрудничеству в рамках механизма Green Corridor Alliance и договорились продолжить работу над следующими этапами технико-экономического обоснования и региональной координации проекта.