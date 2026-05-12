Жилье для всего мира: WUF13 в Баку стремится перейти от слов к делу

БАКУ /Trend/ - 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) стартует в Баку 17 мая 2026 года, и уже зафиксирован рекорд: зарегистрировались около 30 000 участников из 178 стран, что делает ее одной из крупнейших встреч в истории UN-Habitat.

Форум пройдет под девизом “Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения” и приходится на середину реализации Новой городской повестки дня (NUA) 2016 года, продолжая работу WUF12 в Каире и задавая ориентиры до 2029 года.

В то время как UN-Habitat курирует содержательную часть, Азербайджан полностью взял на себя организацию и логистику. Финальные совещания Оргкомитета подтвердили готовность всех систем: от протокола до уникального волонтерского корпуса. В рамках подготовки также проходит волонтерская программа и информационная кампания AUC2026, направленная на привлечение участников и информирование общественности.

Регистрация участников показывает динамичный рост: с 10 000 в январе до 23 350 человек из 175 стран к концу апреля, а к старту конференции цифры приближаются к 30 000.

“Отрадно, что 13,3% от этого числа составляют субъекты предпринимательства. Это самый высокий показатель в истории Всемирного форума городов”, - отметил национальный координатор WUF13, председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на мероприятии на тему "Развитие предпринимательства - сильная экономика" в Баку.

Программа WUF13 включает министерскую встречу, стратегические диалоги по жилищному кризису и климату, более 370 партнерских мероприятий, Urban Expo и Practices Hub, где будут демонстрироваться практические решения и инновации.

Одной из ключевых витрин форума станет опыт самого Азербайджана в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура. Проекты в Зангилане и на других освобожденных территориях будут представлены как модели постконфликтного урбанистического возрождения. Региональный контекст дополнят амбициозные мегапроекты соседей: “умный город” Аркадаг Туркменистана, казахстанский Alatau City и масштабный "Новый Ташкент" Узбекистана. Китай, в свою очередь, планирует представить район Сюнъань - проект стоимостью 140 миллиардов долларов, претендующий на роль эталона низкоуглеродного развития.

Кроме того, в городах Азербайджана проходит фестиваль WUF13, призванный информировать общественность об этом важном событии.

Чем ближе старт форума, тем явственнее его значение для мирового сообщества. WUF13 фокусируется на острых проблемах жилья, урбанизации и климатических вызовах, а также служит платформой для выработки практических решений.

Сценарии итогов форума выглядят следующим образом: вероятнее всего “Baku Call to Action” получит мощную политическую и финансовую поддержку, обеспечив рывок в строительстве доступного жилья до 2030 года. В более практическом сценарии акцент сместится на обмен технологиями и усиление роли частного капитала в локальных проектах устойчивости.

В любом случае WUF13 в Баку подтвердит готовность мира перейти от обсуждения концепций к реальному возведению безопасных и устойчивых городов будущего.