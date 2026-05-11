Таджикистан и китайские компании подписали более 50 соглашений на $8 млрд

БАКУ/ Trend/ - 11 мая в городе Пекине Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провёл встречу с руководителями и представителями компаний Китайской Народной Республики, передает Trend.

По итогам этой встречи и переговоров между таджикскими и китайскими компаниями подписано более 50 документов о сотрудничестве, направленных на привлечение в Таджикистан более 8 миллиардов долларов США.

Часть этих соглашений была согласована, в частности, в рамках форума информационных технологий под названием «Цифровые деловые связи Таджикистана и Китая».