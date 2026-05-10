Глава МИД Азербайджана об атаке дронов на Нахчыван

БАКУ/ Trend/ - Позиция иранской стороны заключается в том, что дроны не были запущены с территории Ирана, а имела место провокация со стороны неких третьих стран.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время общения с журналистами при посещении Аллеи почетного захоронения по случаю 103-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Сразу после атаки дронов на Нахчыван азербайджанская сторона отреагировала на произошедшее. После этого у нас состоялись многочисленные контакты с иранской стороной. Президент Исламской Республики Иран позвонил Президенту Ильхаму Алиеву. Кроме того, я несколько раз проводил переговоры по этому вопросу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Позиция иранской стороны заключается в том, что дроны не были запущены Ираном, а имела место провокация со стороны неких третьих стран. Они пообещали азербайджанской стороне тщательно расследовать этот вопрос. После этого также состоялись контакты по линии военных», — подчеркнул министр.