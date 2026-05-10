Азербайджан отправил в Армению очередную партию нефтепродуктов

БАКУ/ Trend/ - Сегодня из Азербайджана в Армению отправлены 16 вагонов дизельного топлива общим объемом 986 тонн.

Как сообщает Trend, к настоящему времени в Армению из Азербайджана было экспортировано более 9 тысяч тонн дизтоплива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.

Также будет осуществлена очередная поставка из России в Армению транзитом через Азербайджан.

Сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк Кясик будут отправлены 6 вагонов удобрений общим весом 402 тонны и 4 вагона зерна общим весом 276 тонн.

Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 27 тысяч тонн зерна, более 4 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречки.