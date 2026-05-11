Импорт газа в Узбекистан вырос более чем вдвое

ТАШКЕНТ /Trend/ - По итогам первого квартала 2026 года Узбекистан впервые импортировал природного газа больше, чем экспортировал.

Как передает Trend, об этом свидетельствуют данные Национального комитета по статистике.

Согласно информации, основными поставщиками газа в страну стали Туркменистан и Россия.

Сообщается, что в январе–марте объем импорта природного газа увеличился в 2,2 раза, достигнув $360,5 млн. При этом показатели по месяцам значительно менялись: в январе импорт составил $167,6 млн, в феврале сократился до $34,6 млн, а в марте вновь вырос до $158,3 млн.

Одновременно наблюдалось снижение экспорта газа в Китай. По официальным данным, объем поставок уменьшился примерно в 2,5 раза — до $36,7 млн. В январе экспорт полностью отсутствовал, в феврале возобновился на уровне $7,1 млн, а в марте увеличился более чем в пять раз по сравнению с февралем, достигнув $29,4 млн.