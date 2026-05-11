Азербайджан был представлен на церемонии инаугурации президента Коста-Рики

БАКУ/ Trend/ - В столице Коста-Рики городе Сан-Хосе состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента страны Лауры Фернандес, передает Trend.

В мероприятии приняли участие делегации из около 100 стран, в том числе посол Азербайджана в Коста-Рике Сеймур Фаталиев.

Инаугурация состоялась на Национальном стадионе страны. Президент Лаура Фернандес принесла присягу, а также представила общественности новых членов правительства.

После церемонии инаугурации Фернандес провела краткие беседы с руководителями делегаций. Посол Сеймур Фаталиев передал искренние поздравления и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Коста-Рики. Фернандес выразила благодарность за поздравление и, в свою очередь, попросила передать свои искренние приветствия президенту Азербайджана.