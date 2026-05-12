Банк Республика внедрил новую скоринговую систему по микрокредитам

Благодаря новой скоринговой системе получение микрокредитов в Банке Республика станет ещё быстрее и удобнее

Банк Республика, уделяющий особое внимание развитию предпринимательства в стране, приступил к внедрению новой скоринговой системы по микрокредитам.

Новая система позволит предпринимателям пользоваться кредитными услугами быстрее, удобнее и более гибко. Теперь кредитные возможности клиентов, обращающихся в банк, будут оперативно оцениваться непосредственно на месте, подходящая сумма кредита определяться в кратчайшие сроки и выдаваться в тот же день.

Одним из ключевых преимуществ нового подхода является максимальное упрощение процесса подачи заявки. Система не только минимизирует потерю времени для предпринимателей, но и создаёт более комфортные условия для использования кредитных услуг как действующими, так и новыми клиентами.

Скоринговая система осуществляет автоматизированный анализ финансовых показателей клиента, сферы деятельности, кредитной истории и других важных критериев, обеспечивая более оперативное и объективное принятие кредитных решений.

Как сообщили в Банке, основная цель проекта — расширить доступ микро- и малых предпринимателей, работающих во всех регионах страны, к финансовым ресурсам, сделать процесс кредитования более доступным и повысить уровень удовлетворённости клиентов.

Отметим, что в целях поддержки развития предпринимательства Банк Республика предлагает широкие возможности по продуктам микро- и агрокредитования:

• Сумма кредита — до 100 000 AZN;

• Срок — до 48 месяцев;

• Годовая процентная ставка — от 10%;

• Льготный период — до 12 месяцев;

• Возможность получения кредита без поручителя и траншами;

• Кредиты без комиссии в зависимости от обеспечения;

• Возможность открытия кредитной линии;

• Гибкий график погашения.

Банк Республика, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, продолжает внедрять инновационные решения, направленные на поддержку развития предпринимательства.

