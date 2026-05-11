Объявлена программа Бизнес- и инновационного центра на WUF13

БАКУ /Trend/ - На 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в городе Баку с 17 по 22 мая 2026 года, будет представлен новый компонент – Бизнес- и инновационный центр, направленный на продвижение инновационных подходов в сфере обеспечения жильем.

Как сообщает Trend, этот Центр в рамках своей специальной программы выдвинет на первый план практические решения, методы реализации и партнерские связи, охватывающие все этапы (цепочку создания ценности) процесса городского развития.

Он будет способствовать развитию подходов к решению глобального жилищного кризиса в рамках темы WUF13 «Жилище для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», уделяя основное внимание вопросам инноваций, инвестиций и практической реализации.

Основными целями Бизнес- и инновационного центра являются демонстрация того, как обеспечение жильем осуществляется на практике, а также создание платформы для эффективного сотрудничества и координации.

Программа объединит представителей частного сектора и других заинтересованных сторон, занимающихся разработкой инновационных решений в области обеспечения жильем и базовыми услугами.

Цепочка создания ценности в сфере городского развития в действии

На площадке Бизнес- и инновационного центра состоятся 15 сессий на тему «Практическое применение цепочки создания ценности в городском развитии». На этих интерактивных сессиях будет продемонстрировано, как устойчивое городское развитие и достойное жилье развиваются благодаря реальным проектам и опыту, реализуемым партнерами, компаниями и бизнес-ассоциациями.

Центр, представляющий частный сектор во всем его многообразии – от крупных компаний до малых и средних предприятий, стартапов и бизнес-ассоциаций, – выдвинет на передний план инновации, технологии и новые подходы к решению градостроительных проблем. Он также будет способствовать превращению идей в практико-ориентированные подходы и укреплению сотрудничества в области цепочки создания ценности в городском развитии, поощряя обмен опытом между городами, инвесторами и специалистами, применяющими свои знания на практике.

Поддержка стартап-проектов и новых субъектов

Кроме того, в Бизнес- и инновационном центре будет представлено специальное пространство – Павильон стартапов, где недавно созданные компании и молодые предприниматели смогут продемонстрировать свои инновации.

Целью этого павильона, в котором участвуют 14 выбранных стартап-проектов из 10 стран мира, является предоставление площадки новым субъектам и выдвижение на первый план масштабируемых идей для решения как жилищных, так и градостроительных проблем.