Президент Ильхам Алиев о причинах растущего сегодня уважения к Азербайджану на международной арене

10 мая 2026 13:21 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан, в частности, рассказал о причинах, по которым Азербайджан сегодня пользуется все большим уважением на международной арене.

Как сообщает Trend, глава государства в связи с этим сказал: «Сегодня все налицо. Насколько высоки международные позиции, международный авторитет Азербайджана. Уважение, симпатия и доброе отношение к нам постепенно растут. И всему этому есть причина. Конечно же, это наша достойная политика, единство слова и дела и, разумеется, наша военная победа».

