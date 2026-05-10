Сократился объем производства автомобилестроительной компании IranKhodro

БАКУ /Trend/ - В первом месяце текущего иранского года (21 марта – 20 апреля 2026 года) производство легковых автомобилей иранской автомобилестроительной компании IranKhodro по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (21 марта – 20 апреля 2025 года) сократилось на 56 процентов.

Согласно информации Trend, это отражено в отчёте организации "Кодал" (codal.ir), действующей при Организации по ценным бумагам и бирже Ирана.

Согласно отчёту, в первом месяце автомобилестроительная компания IranKhodro произвела 13 тысяч единиц легковых автомобилей. Тогда как в аналогичном месяце прошлого года производство легковых автомобилей компании составило 29,4 тысячи единиц.

Несмотря на сокращение производства, в первом месяце продажи компанией легковых автомобилей составили 9,75 тысячи единиц.

В первом месяце компания произвела 4 тысячи единиц "Peugeot", 2,48 тысячи единиц "Soren", 2,55 тысячи единиц "Dena", 379 единиц "Runna" и 3,6 тысячи единиц других автомобилей.

Отметим, что согласно отчёту "Кодал", в первом месяце текущего иранского года производство легковых автомобилей тремя основными автомобилестроительными компаниями Ирана (IranKhodro, Saipa и ParsKhodro) составило 15,1 тысячи (15 117) единиц легковых автомобилей. Производство легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 68 процентов. В аналогичном периоде прошлого года производство легковых автомобилей составило 57 тысяч единиц.