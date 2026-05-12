Мирное сосуществование между Азербайджаном и Арменией невозможно при наличии реваншистких настроений - Видади Гасанов в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Мирное сосуществование между Азербайджаном и Арменией невозможно при наличии реваншистких настроений.

Об этом заявил народный артист Азербайджана Видади Гасанов в очередном выпуске видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" на аналитической платформе Baku Network.

По словам В.Гасанова, войны, разрушения и человеческие трагедии неизбежно ставят перед обществом фундаментальные вопросы - о природе насилия, ответственности, памяти и нравственного выбора.

Говоря о теме исторической ответственности, он отметил, что формальное осуждение преступников истории не всегда становится настоящим наказанием, если общество не извлекает уроков из прошлого.

"Наполеон погубил три поколения французов, но похоронен в Пантеоне, кто-то до сих пор ставит ему памятники и боготворит его. Да, и неофашисты в Европе, которые сейчас очень активны, тоже боготворят Гитлера. Все возвращается на круги своя: радикализм, человеконенавистничество, крайние политические течения", - заявил он.

В.Гасанов также коснулся позиции европейских институтов, заявив о наличии двойных стандартов в подходе к вопросам правосудия и ответственности за преступления, совершенные против Азербайджана.

"Недавно в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, где Президент Ильхам Алиев по видеосвязи прямо высказался о двойных стандартах европейских институтов, в частности Европейского парламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Европарламент защищает 19 преступников, чьи античеловечные деяния доказаны и которые сейчас сидят в тюрьмах Азербайджана. Почему Европа вдруг так озаботилась судьбой этих людей, принесших нам столько бед в годы войны в Карабахе?" - сказал он.

Народный артист отметил, что безнаказанность лиц, причастных к массовым военным преступлениям, создает опасный прецедент и ведет к повторению трагедий.

"Если эти люди останутся безнаказанными, трагедии будут повторяться вновь и вновь", - заявил В.Гасанов.

Он подчеркнул, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана необходимо думать о будущем и мирном сосуществовании, однако для этого требуется отказ от реваншистского мышления.

