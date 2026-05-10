На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с семьями, переехавшими в первый жилой комплекс в городе Зангилан (ВИДЕО)

10 мая 2026 20:27 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Инглаб Мамедов
БАКУ/Trend/- На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с семьями, переехавшими в первый жилой комплекс в городе Зангилан.

Как сообщает в воскресенье Trend, в публикации говорится:

«Сегодня день рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, и то, что наша встреча проходит именно в этот день, безусловно, имеет символическое значение. Самой большой мечтой Великого лидера Гейдара Алиева было освобождение наших родных земель от оккупации. Мы – его последователи – выполнили его завет. Сегодня каждая пядь земли на территории Азербайджана принадлежит азербайджанскому народу. Изгнав оккупантов с наших земель, мы восстановили свою территориальную целостность и суверенитет.»

