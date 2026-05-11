Что стоит за усилением связей Таджикистана и Китая - к визиту Эмомали Рахмона в Пекин

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Китай с государственным визитом 11-14 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Визит проходит на фоне заметного расширения таджикско-китайского сотрудничества - от торговли и промышленности до логистики, научных обменов и инфраструктурной безопасности. За последние годы Китай закрепился в статусе одного из ключевых экономических партнеров Таджикистана, а двусторонняя повестка стала значительно шире традиционного инвестиционного взаимодействия.

По итогам января-марта 2026 года товарооборот между Таджикистаном и Китаем составил 790,2 миллиона долларов США, увеличившись на 152,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт Таджикистана в Китай достиг 204,9 миллиона долларов США, импорт - 585,3 миллиона долларов США. Китай обеспечил 39,9 процента всего таджикского экспорта и 27,1 процента импорта страны.

По итогам 2025 года доля Китая во внешнеторговом обороте Таджикистана составила 26,4 процента. Экспорт Таджикистана в Китай превысил 523,8 миллиона долларов США, тогда как импорт достиг 2,33 миллиарда долларов США. Рост товарооборота с КНР составил 145,7 процента по сравнению с 2024 годом.

На этом фоне Душанбе и Пекин последовательно расширяют сотрудничество в промышленности и технологиях. В начале мая министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир провел переговоры с послом Китая в Таджикистане Го Чжицзюнем. Стороны обсуждали реализацию договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, а также новые совместные проекты и модернизацию производственного сектора.

Активно развивается и транспортно-логистическое направление. В регионе уже началась практическая реализация новых маршрутов с участием Таджикистана. В частности, был отправлен первый контейнерный поезд по маршруту Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Таджикистан. Проект реализуется при участии узбекской компании "Узтемирйулконтейнер" и китайского совместного предприятия UTK International Logistics Co., Ltd. Маршрут протяженностью более 3,5 тысячи километров позволит сократить сроки доставки грузов и расширить транзитные возможности Центральной Азии.

Таджикистан и Узбекистан также приступили к реализации пилотного мультимодального транспортного коридора Китай - Таджикистан - Узбекистан - Туркменистан - Иран - Турция - Европа. Проект предполагает развитие транзитной инфраструктуры, цифровизацию международных перевозок и расширение пропускной способности пограничных переходов.

Отдельным направлением остается безопасность. Недавно парламент Таджикистана ратифицировал соглашение с Китаем о строительстве девяти пограничных застав на таджикско-афганской границе стоимостью около 60 миллионов долларов США. Финансирование полностью обеспечивает китайская сторона. Помимо самих объектов планируется строительство дорог, систем водоснабжения и энергоснабжения. Официально места размещения застав не раскрываются, однако эксперты связывают это решение с усилением контроля на южных рубежах страны на фоне сохраняющейся нестабильности в Афганистане.

Расширяется и научно-образовательное взаимодействие. Представители Национальной академии наук Таджикистана приняли участие в международной конференции в Юго-Западном университете Китая, где обсуждались вопросы генетики и селекции сельскохозяйственных культур. По итогам мероприятия был подписан меморандум о научном сотрудничестве между китайским университетом и таджикским Институтом ботаники, физиологии и генетики растений.

Предстоящий визит Президента Эмомали Рахмона в Китай может стать площадкой для закрепления уже начатых проектов и обсуждения новых инициатив в промышленности, транспорте, энергетике и цифровой инфраструктуре. Среди возможных итогов - подписание новых инвестиционных соглашений, расширение логистических маршрутов через Центральную Азию, усиление промышленной кооперации и углубление сотрудничества в сфере безопасности.

В то же время дальнейшая динамика отношений во многом будет определяться способностью Таджикистана эффективно использовать открывающиеся экономические и инфраструктурные возможности, состоянием международной торговли, а также темпами развития китайской экономики. Важным фактором остается и участие таджикской стороны в интеграции новых транспортных коридоров в региональные и евразийские цепочки поставок, что может повлиять на расширение экспортного потенциала страны и укрепление транзитной роли Таджикистана в Центральной Азии.