GSMA M360 Eurasia 2026 сосредоточится на ИИ, связи и цифровом будущем Евразии

Представители государственных структур, лидеры отрасли и технологические новаторы из стран Евразии и других регионов объединятся для обсуждения тем и стратегий, определяющих новую волну цифрового роста в регионе.

В преддверии первого проведения M360 Eurasia 2026 в историческом Самарканде GSMA представила обновлённую информацию о мероприятии, включая обновлённый состав спикеров, ключевые темы и региональный хакатон, посвящённый решению климатических проблем Центральной Азии.

После успешного проведения прошлогоднего мероприятия в Ташкенте M360 Eurasia в этом году состоится 20–21 мая в Самарканде, Узбекистан. Мероприятие также знаменует второй год партнёрства между GSMA, Министерством цифровых технологий Республики Узбекистан, Beeline Uzbekistan и VEON Group при поддержке Международного союза электросвязи (МСЭ) и Регионального содружества в области связи (РСС).

Программа мероприятия, включающая пленарные выступления, тематические сессии и нетворкинг, отражает возможности и вызовы, стоящие перед одним из наиболее динамично развивающихся инновационных центров мира: от развития ИИ-ориентированных государственных структур и суверенной цифровой инфраструктуры до расширения мобильного покрытия с помощью спутниковых технологий и защиты сетей от растущих киберугроз.

В числе подтверждённых спикеров – министры, генеральные директора и лидеры мобильной экосистемы и государственного сектора. Полный список доступен по ссылке.

Алмазбек Кадыркулов, директор, Alvarez and Marsal

Анил Виджаячандран, заместитель директора по развитию, DataVolt

Эми Пек, генеральный директор, EndeavorXR

Полина Черникова, руководитель партнёрств Android, Google

Эрик Ян, президент Carrier Business, Huawei Technologies Co

Омер Абдуллах Карагёзоглу, председатель, Управление информационных и коммуникационных технологий (BTK), Турция

Аамир Ибрагим, генеральный директор, Jazz

Габил Гасымов, генеральный директор, MegaSec LLC

Сильвия Кехиче, вице-президент по отраслевой аналитике, Opensignal

Дмитрий Шуков, генеральный директор, Perfectum

Михаил Герчук, генеральный директор по телекоммуникациям, Power International Holding

Озодхон Давлатшоев, генеральный директор, Tcell

Евгений Настрадин, генеральный директор, Unitel LLC

Анна Амброзевич, директор молодёжного направления, Women in Tech Global

Цзяньпэн Чжан, старший вице-президент, ZTE Corporation

Хакатон МСЭ: «Зелёные» и цифровые инновации

В рамках M360 Eurasia 2026 также пройдёт полуфинал регионального хакатона, организованного МСЭ и посвящённого «зелёным» и цифровым инновациям в Центральной Азии. Соревнование состоится 21 мая: новаторы из стран региона представят технологические решения экологических задач — в области возобновляемой энергетики, «умного» водоснабжения, сокращения отходов и экологического мониторинга. Команды-победители выйдут в финал, который пройдёт в Кыргызстане.

Джон Густи, директор по регуляторным вопросам GSMA, отметил: «Евразия – один из самых динамичных и быстроразвивающихся цифровых центров мира, и M360 Eurasia призван дать этому региональному импульсу глобальную, всестороннюю платформу. По мере того как Узбекистан продвигает свою стратегию "Цифровой Узбекистан 2030" и укрепляет позиции формирующегося центра в области ИИ, разработки программного обеспечения и цифровой политики, M360 Eurasia будет стоять в сердце этого пути, стимулируя сотрудничество, инвестиции и цифровой рост. Мы с нетерпением ждём лидеров региона в Самарканде на мероприятии, которое обещает стать ещё одним знаковым событием».

«Успех прошлогоднего форума в Ташкенте – первого проведения платформы M360 в нашем регионе – продемонстрировал высокий интерес мирового сообщества к цифровому потенциалу Узбекистана. В 2026 году мы продолжаем движение вперёд уже в Самарканде в рамках наших постоянных усилий по утверждению страны в качестве ведущего ИТ-хаба Евразии. Для нас это больше, чем мероприятие, – это стратегический инструмент интеграции в глобальную цифровую экономику. Мы продолжаем развивать инфраструктуру и внедрять перспективные регуляторные практики. Саммит в Самарканде ещё больше укрепит позиции Узбекистана как технологического центра, где формируются будущие региональные стандарты связи и цифрового взаимодействия», — сказал Шерзод Шерматов, Министр цифровых технологий Республики Узбекистан.

«Проведение M360 EURASIA в Узбекистане второй год подряд подтверждает статус страны как формирующегося международного ИТ-хаба. Узбекистан стремительно становится одним из самых динамичных цифровых рынков в регионе, и наша цель – превратить этот импульс в глобальный ориентир. В 2026 году M360 EURASIA приезжает в Самарканд – город, веками объединявший идеи, культуры и торговлю. Сегодня он становится идеальной площадкой для соединения региональных амбиций с глобальной цифровой повесткой и инновациями завтрашнего дня. Beeline Uzbekistan, в свою очередь, проходит трансформацию из традиционного телеком-оператора в масштабную цифровую экосистему, создающую реальную ценность для людей, бизнеса и национальной экономики. Мы хотим, чтобы мир увидел: инновации рождаются здесь и сейчас – и стал активным участником этого значимого и устойчивого роста», — сказал Евгений Настрадин, генеральный директор Beeline Uzbekistan.

