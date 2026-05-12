GSMA M360 Eurasia 2026 сосредоточится на ИИ, связи и цифровом будущем Евразии

Представители государственных структур, лидеры отрасли и технологические новаторы из стран Евразии и других регионов объединятся для обсуждения тем и стратегий, определяющих новую волну цифрового роста в регионе.
В преддверии первого проведения M360 Eurasia 2026 в историческом Самарканде GSMA представила обновлённую информацию о мероприятии, включая обновлённый состав спикеров, ключевые темы и региональный хакатон, посвящённый решению климатических проблем Центральной Азии.
После успешного проведения прошлогоднего мероприятия в Ташкенте M360 Eurasia в этом году состоится 20–21 мая в Самарканде, Узбекистан. Мероприятие также знаменует второй год партнёрства между GSMA, Министерством цифровых технологий Республики Узбекистан, Beeline Uzbekistan и VEON Group при поддержке Международного союза электросвязи (МСЭ) и Регионального содружества в области связи (РСС).
Программа мероприятия, включающая пленарные выступления, тематические сессии и нетворкинг, отражает возможности и вызовы, стоящие перед одним из наиболее динамично развивающихся инновационных центров мира: от развития ИИ-ориентированных государственных структур и суверенной цифровой инфраструктуры до расширения мобильного покрытия с помощью спутниковых технологий и защиты сетей от растущих киберугроз.
В числе подтверждённых спикеров – министры, генеральные директора и лидеры мобильной экосистемы и государственного сектора. Полный список доступен по ссылке.
- Алмазбек Кадыркулов, директор, Alvarez and Marsal
- Анил Виджаячандран, заместитель директора по развитию, DataVolt
- Эми Пек, генеральный директор, EndeavorXR
- Полина Черникова, руководитель партнёрств Android, Google
- Эрик Ян, президент Carrier Business, Huawei Technologies Co
- Омер Абдуллах Карагёзоглу, председатель, Управление информационных и коммуникационных технологий (BTK), Турция
- Аамир Ибрагим, генеральный директор, Jazz
- Габил Гасымов, генеральный директор, MegaSec LLC
- Сильвия Кехиче, вице-президент по отраслевой аналитике, Opensignal
- Дмитрий Шуков, генеральный директор, Perfectum
- Михаил Герчук, генеральный директор по телекоммуникациям, Power International Holding
- Озодхон Давлатшоев, генеральный директор, Tcell
- Евгений Настрадин, генеральный директор, Unitel LLC
- Анна Амброзевич, директор молодёжного направления, Women in Tech Global
- Цзяньпэн Чжан, старший вице-президент, ZTE Corporation
Хакатон МСЭ: «Зелёные» и цифровые инновации
В рамках M360 Eurasia 2026 также пройдёт полуфинал регионального хакатона, организованного МСЭ и посвящённого «зелёным» и цифровым инновациям в Центральной Азии. Соревнование состоится 21 мая: новаторы из стран региона представят технологические решения экологических задач — в области возобновляемой энергетики, «умного» водоснабжения, сокращения отходов и экологического мониторинга. Команды-победители выйдут в финал, который пройдёт в Кыргызстане.
Джон Густи, директор по регуляторным вопросам GSMA, отметил: «Евразия – один из самых динамичных и быстроразвивающихся цифровых центров мира, и M360 Eurasia призван дать этому региональному импульсу глобальную, всестороннюю платформу. По мере того как Узбекистан продвигает свою стратегию "Цифровой Узбекистан 2030" и укрепляет позиции формирующегося центра в области ИИ, разработки программного обеспечения и цифровой политики, M360 Eurasia будет стоять в сердце этого пути, стимулируя сотрудничество, инвестиции и цифровой рост. Мы с нетерпением ждём лидеров региона в Самарканде на мероприятии, которое обещает стать ещё одним знаковым событием».
«Успех прошлогоднего форума в Ташкенте – первого проведения платформы M360 в нашем регионе – продемонстрировал высокий интерес мирового сообщества к цифровому потенциалу Узбекистана. В 2026 году мы продолжаем движение вперёд уже в Самарканде в рамках наших постоянных усилий по утверждению страны в качестве ведущего ИТ-хаба Евразии. Для нас это больше, чем мероприятие, – это стратегический инструмент интеграции в глобальную цифровую экономику. Мы продолжаем развивать инфраструктуру и внедрять перспективные регуляторные практики. Саммит в Самарканде ещё больше укрепит позиции Узбекистана как технологического центра, где формируются будущие региональные стандарты связи и цифрового взаимодействия», — сказал Шерзод Шерматов, Министр цифровых технологий Республики Узбекистан.
«Проведение M360 EURASIA в Узбекистане второй год подряд подтверждает статус страны как формирующегося международного ИТ-хаба. Узбекистан стремительно становится одним из самых динамичных цифровых рынков в регионе, и наша цель – превратить этот импульс в глобальный ориентир. В 2026 году M360 EURASIA приезжает в Самарканд – город, веками объединявший идеи, культуры и торговлю. Сегодня он становится идеальной площадкой для соединения региональных амбиций с глобальной цифровой повесткой и инновациями завтрашнего дня. Beeline Uzbekistan, в свою очередь, проходит трансформацию из традиционного телеком-оператора в масштабную цифровую экосистему, создающую реальную ценность для людей, бизнеса и национальной экономики. Мы хотим, чтобы мир увидел: инновации рождаются здесь и сейчас – и стал активным участником этого значимого и устойчивого роста», — сказал Евгений Настрадин, генеральный директор Beeline Uzbekistan.
Регистрация на M360 Eurasia 2026 открыта, представители прессы могут подать заявку на аккредитацию по ссылке.
О GSMA
GSMA — глобальная организация, объединяющая мобильную экосистему для поиска, разработки и внедрения инноваций, способствующих развитию благоприятной деловой среды и позитивным общественным преобразованиям. Наша миссия – раскрыть весь потенциал связи для процветания людей, бизнеса и общества. Представляя интересы мобильных операторов и компаний из смежных отраслей, GSMA оказывает поддержку своим членам по трём ключевым направлениям: «Связь во благо», «Отраслевые сервисы и решения» и «Взаимодействие и развитие экосистемы». Деятельность организации включает развитие отраслевой политики, решение ключевых социальных вызовов современности, поддержку технологий и стандартов связи, а также предоставление крупнейшей в мире платформы для объединения участников мобильной экосистемы в рамках серий мероприятий MWC и M360. Узнайте больше на gsma.com.
О серии мероприятий GSMA M360
Серия мероприятий M360 series от GSMA объединяет региональные мобильные экосистемы для стимулирования инноваций, решения актуальных задач и создания основы для устойчивого развития бизнеса и общества. Мероприятия предоставляют платформу для лидеров мнений и отраслевых экспертов для обмена знаниями, налаживания контактов и обсуждения будущего мобильных технологий.
Медиа Контакты
Пресс-офис GSMA [email protected]