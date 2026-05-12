БАКУ/Trend/ - Обсуждено расширение сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики и декарбонизации между Азербайджаном и bp.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отмечается, что министр энергетики Парвиз Шахбазов и главный исполнительный директор компании bp Мег О’Нил провели встречу.

"В ходе встречи была выражена удовлетворенность расширением долгосрочного стратегического энергетического партнерства с компанией bp и развитием сотрудничества в проектах энергетической безопасности, особенно в направлении возобновляемой энергетики и декарбонизации. Было подчеркнуто, что партнерство Азербайджана и bp имеет более чем 30-летнюю историю и демонстрировало важные результаты даже в сложные периоды. Высоко оценена реализация проекта «Шафаг» на освобожденных от оккупации территориях, в частности создание механизма, обеспечивающего виртуальную передачу "зелёных электронов» из Джебраила. Отмечено, что этот механизм является важным инновационным шагом, обеспечивающим переход к новому этапу модели декарбонизации и передачи энергии в регионе", - передает министерство.

Согласно информации, в ходе встречи также была представлена информация о реформах, проводимых в энергетическом секторе Азербайджана.

Было отмечено, что страна постепенно трансформируется из традиционного экспортера нефти и газа в производителя возобновляемой энергии, а ее энергетическая стратегия основана на сбалансированном подходе, охватывающем нефть, газ, гидроэнергетику, ветер и солнечную энергию.

Также обсуждались вопросы значительного потенциала ветровой энергии Каспийского моря (157 ГВт), а также межрегиональные проекты энергетических интерконнекторов. Подчеркнуто, что на фоне растущего мирового спроса на электроэнергию Азербайджан определяет экспорт электроэнергии как один из приоритетных направлений. Отмечено, что в будущем связи между регионами и странами будут играть ключевую роль не только в декарбонизации, но и в обеспечении энергетической безопасности.

Отмечается, что в ходе беседы была выражена взаимная заинтересованность в расширении сотрудничества между Азербайджаном и bp. Также состоялся обмен мнениями о ситуации на мировых энергетических рынках.