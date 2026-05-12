В Кыргызстане значительно вырос объем грузоперевозок

БИШКЕК/ Trend/ - За последние 15 лет в Кыргызстане зафиксирован стабильный рост грузоперевозок по всем видам транспорта.

Как сообщили Trend в Национальном статистическом комитете страны, объём грузоперевозок увеличился с 36,9 миллиона тонн в 2010 году до 51 миллиона тонн в 2023 году, 54,1 миллиона тонн в 2024 году и 60,7 миллиона тонн в 2025 году.

Это означает рост на 64,5 процента, или увеличение в 1,6 раза по сравнению с 2010 годом. За тот же период ВВП страны вырос с 220,4 миллиарда сомов (2,5 миллиарда долларов США) до 1,97 триллиона сомов (22,6 миллиарда долларов США), увеличившись в 8,9 раза, или на 796,7 процента.

В 2025 году объём грузоперевозок вырос на 12,2 процента по сравнению с 2024 годом.



