Между Азербайджаном и Арменией согласованы три документа регламентного характера - Джейхун Байрамов

БАКУ/ Trend/ - Между Азербайджаном и Арменией согласованы три документа регламентного характера по делимитации границы.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в беседе с журналистами во время посещения Аллеи почетного захоронения по случаю 103-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Делимитация и демаркация — это очень масштабный процесс. Здесь имеется множество технических вопросов. Это не процесс, который происходит за короткое время. Работа в этом направлении продолжается. Мы вновь стали свидетелями того, что 29 апреля азербайджанская делегация во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым посетила Армению. Там состоялось очередное заседание комиссий. Были согласованы три документа регламентного характера. Этот регламент определяет структуру дальнейшей работы», — заявил министр.