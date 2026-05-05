Назван объем ипотечного кредитования по государственной линии за январь-март

БАКУ/Trend/ - В январе-марте текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана было выдано кредитов на сумму 30,1 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 94,9 миллиона манатов, или в 4,1 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма кредитов, рефинансированных фондом за отчетный период, составила 75,8 миллиона манатов, что на 4,4 миллиона манатов, или на 6,2% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года.

Кроме того, объем средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций за отчетный период, сократился на 100 миллионов манатов (или в 2 раза) и составил 100 миллионов манатов.

В то же время объем средств, выделенных фонду из государственного бюджета, сократился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и был определен на уровне 21,3 миллиона манатов.