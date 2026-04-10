Скрипач-вирутоз Эльвин Ходжа Ганиев выступит с гала-концертом при свечах "Sibelius & Şehrazad" в Стамбуле (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Этот вечер осветит 3000 свечей с живой симфонической музыкой и погружением в мир звуков и света. Заслуженный артист Азербайджана, скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев и Стамбульский филармонический оркестр представят особенное музыкальное событие - симфонический гала-концерт при свечах "Sibelius & Şehrazad", сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

14 апреля в Центре культуры Ататюрка зрителей ждет уникальная атмосфера с произведениями мировых классиков. За дирижёрским пультом – Маэстро Орчун Орчунсел.

В программе вечера: Концерт для скрипки ре минор Op.47 Яна Сибелиуса и Симфоническая сюита "Шахерезада" Op.35 Николая Римского-Корсакова.

Первая часть концерта раскроет глубину и драматизм скрипичного шедевра Сибелиуса, а во второй - музыка Римского-Корсакова перенесёт слушателей в сказочный мир "Тысячи и одной ночи".

Организаторы подчёркивают: формат при свечах - не просто визуальный эффект, а способ иначе услышать оркестр, сделать звук более значимым и глубоким. Это не просто концерт - это чувственное аудиовизуальное путешествие, где музыка становится светом, а свет - частью звучания. Музыка, свет и пространство сольются в единое переживание - редкий случай, когда концерт становится историей, которую хочется не только услышать, но и прожить.

