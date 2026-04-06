В Баку состоялся творческий вечер Арзу Рзаевой из Норвегии – музыкальный сюрприз Гюльнары Халиловой (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся музыкальный вечер "Arzuların melodiyası" (Мелодия желаний), посвящённый творчеству композитора и педагога, нашей соотечественницы из Норвегии Арзу Рзаевой, сообщает Trend Life.

Ведущей вечера выступила заслуженная артистка Азербайджана Диляра Алиева, которая создала особую атмосферу и связала все номера программы в единое художественное целое. Выступившие заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Вагиф Сеидбеков, народный артист, художественный руководитель и дирижёр Государственного оркестра народных инструментов Агаверди Пашаев, известный актёр театра и кино, народный артист Фахраддин Манафов, заслуженный деятель искусств и поэт Баба Везироглу, директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде и поэтесса Гюльнар Гусейн отметили, что Арзу Рзаева на протяжении многих лет достойно представляет национальную музыкальную культуру за рубежом

Арзу Рзаева — уроженка Карабаха, родилась в городе Ханкенди. Среди её наставников были выдающиеся личности - дядя, мастер мугама и оперный певец, народный артист Абульфат Алиев из города Шуша, народный артист Агаверди Пашаев и другие мастера искусства. Арзу Рзаева окончила Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибейли и многие годы занимается педагогической деятельностью. Она преподавала в музыкальном техникуме и в Шушинском культурно-просветительном училище. В последние годы является преподавателем воскресной школы имени Низами Гянджеви в Осло при Доме Азербайджана. Обучение азербайджанских детей, родившихся в Норвегии, родному языку Арзу Рзаева считает почётной миссией.

Арзу Рзаева относится к числу современных композиторов, чьё творчество формируется на стыке культур: в её произведениях гармонично сочетаются европейские музыкальные традиции и азербайджанская мелодика. Благодаря этому её музыка звучит современно, сохраняя при этом национальную идентичность. Активно участвуя в международных проектах и культурной жизни азербайджанской диаспоры, она популяризирует азербайджанскую музыку в Норвегии и Европе, успешно реализуя различные творческие инициативы.

Гостям вечера был представлен видеоматериал о жизни и творчестве композитора.

Концерт стал ярким событием, объединившим на одной сцене известных исполнителей и молодые таланты. В программе прозвучали произведения Арзу Рзаевой, отличающиеся искренностью, эмоциональной глубиной и современным звучанием, которые вызвали тёплый отклик у слушателей.

В концерте приняли участие Нигяр Джалилова, Вугар Мурадов, Фарид Мерд, Ильхама Гасымова, Алмаз Оруджова, Нисбет Садраева, Замига Рагимова, Хатун Алиева, Орхан Джалилов, Ряван Гачаев, Пярвиз Абдуллаев, юная Anabella, а также группы Zuar и Aypara Band. Музыкальное сопровождение обеспечил ансамбль под руководством пианиста Турала Рафаэля, который также живёт в Норвегии. В программе были задействованы гитаристы Шамиль Мамедов и Фуад Джафар, а также исполнители на национальных инструментах - Рамиз Севдималиев (зурна) и Ниджат Муслимов (балабан).

Особенным сюрпризом вечера стало вокальное выступление известного дизайнера, руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, члена Евразийской ассоциации этно-дизайнеров и доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой под аккомпанемент пианиста Бабира Бабирли.

Выступления артистов сопровождались бурными аплодисментами зрителей. Вечер прошёл в тёплой и вдохновляющей атмосфере, став настоящим праздником современной музыки и подчеркнув творческую индивидуальность Арзу Рзаевой, успешно представляющей азербайджанскую культуру на международной сцене.

В завершение композитор выразила глубокую признательность организаторам вечера и высказала надежду на дальнейшие творческие свершения во имя искусства родной земли.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

