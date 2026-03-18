Влюбленный в Азербайджан: Ты - дыханье мое, ты - мой хлеб и вода! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - У каждого народа есть свои выдающиеся личности — люди, чьи имена навсегда остаются в памяти потомков. Одним из таких сынов азербайджанского народа был Самед Вургун (Самед Юсиф оглу Векилов).

Он начал свой трудовой путь как простой сельский учитель, но благодаря таланту и упорству стал одним из величайших представителей азербайджанской литературы, прославившись далеко за пределами родной страны.

Выдающийся поэт, драматург, переводчик, общественный деятель и академик, Самед Вургун стал первым, кто был удостоен звания народного поэта Азербайджана. Всё его творчество пронизано искренней любовью к родной земле. Неслучайно выбранный им псевдоним "Вургун" означает "влюблённый" - ведь он до конца своих дней оставался вдохновлённым своей Родиной. А эти строки из стихотворения "Азербайджан" навсегда в наших душах...

Можно ль мать у ребенка украсть? - Никогда!

Ты - дыханье мое, ты - мой хлеб и вода!

Предо мной распахнулись твои города.

Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан, Азербайджан, Азербайджан!

В Международном центре мугама в рамках проекта "Звук саза, дыхание слова" (Sazın səsi, sözün nəfəsi) прошёл очередной вечер, посвящённый 120-летию со дня рождения одного из величайших представителей азербайджанской литературы ХХ века, народного поэта, известного драматурга и общественного деятеля, лауреата Государственных премий СССР, действительного члена НАНА Самеда Вургуна, сообщает Trend Life.

На открытии было подчеркнуто, что великий лидер Гейдар Алиев высоко ценил творчество Самеда Вургуна, его наследие и заслуги высоко ценятся на государственном уровне и сегодня. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 120-летия народного поэта Самеда Вургуна, в соответствии с которым в стране проходит серия мероприятий, посвящённых этому юбилею.

Программа вечера началась с исполнения стихотворения "Весна" самим поэтом (в записи). В своём выступлении кандидат филологических наук Ильхама Гасабова отметила, что Самед Вургун был не только выдающимся представителем азербайджанской литературы XX века, но и известным драматургом и общественным деятелем. Его творчество тесно связано с традициями ашугской поэзии, и многие его стихи построены в формах народного поэтического искусства. Именно поэтому в концертной программе в основном прозвучали песни и исполнение ашугских напевов на стихи поэта.

Ведущим мероприятия был писатель и публицист Рамиз Гёюшов. С речами о жизни и творчестве поэта на мероприятии выступили директор Губинского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета, профессор Юсиф Алиев, председатель ОО "Qazax Xeyriyyə", профессор Ильхам Пирмамедов. Были подчеркнуты вклад Самеда Вургуна как великого поэта в развитие языка и поэтики национальной литературы, а также то, что его творчество обогатило азербайджанскую поэзию своей эстетикой.

Концертная часть вечера продолжилась художественными номерами. Зрителям были представлены песни и ашугские мелодии на стихи поэта в исполнении народных артистов Гюльянаг Мамедовой и Гюльяз Мамедовой, Назакет Теймуровой, заслуженного артиста Закира Алиева, солистки МЦМ Кямили Набиевой, а также преподавателя Университета "Хазар", ашуга Рамина Гараева, исполнителя Сахиба Ибрагимова, ашугов Авди Мусаева, Шахина Сулейманова и Самира Джалалова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!