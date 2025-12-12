В Азербайджанском русском драмтеатре состоится премьера спектакля "Ключ от чемодана с кирпичами"

БАКУ /Trend Life/ - 28 декабря в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоится премьера спектакля "Ключ от чемодана с кирпичами", поставленного по произведениям драматурга Аркадия Аверченко. Постановка создана на основе шести рассказов писателя - "Ключ", "Слабая струна", "Случай с Патлецовым", "Ольга Николаевна", "Измена" и "Женщина и вор", объединённых в единое сценическое повествование, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Новая постановка представляет собой драматическую композицию, где истории главных героев Дыбина и Гарри переплетаются, сочетая элементы бытовой комедии с психологической глубиной. Спектакль затрагивает темы обмана, любви, предательства и нравственного выбора, а тонкая ирония и сатирический взгляд на человеческие слабости придают повествованию живой и динамичный характер.

Режиссёром-постановщиком спектакля является Эмин Мирабдуллаев, художественное оформление - Зинаида Мирзазаде, костюмы - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, хореография – заслуженная артистка Мария Дубовицкая.

В ролях - заслуженная артистка Мария Дубовицкая, актёры Эмин Мирабдуллаев, Тамерлан Абдуллаев, Эльшад Муртузов, Егяна Гусейнли, Рашад Алияров, Илькин Мехтиев, Майя Воробжанская и Рамиль Алиев.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!