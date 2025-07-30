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Союз кинематографистов Азербайджана объявил лауреатов ежегодной премии ко Дню национального кино

Культура Материалы 30 июля 2025 18:31 (UTC +04:00)
Союз кинематографистов Азербайджана объявил лауреатов ежегодной премии ко Дню национального кино

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Союз кинематографистов Азербайджана (AKİ) обнародовал список лауреатов ежегодной премии, приуроченной ко Дню национального кино - профессиональному празднику кинематографистов, отмечаемому 2 августа, сообщили Trend Life в пресс-службе AKİ.

В соответствии с решением секретариата AKİ, обладателями традиционной награды за 2025 год стали следующие представители азербайджанского кинематографа:

  • Пярвиз Гасанов (режиссёр) - за успешное режиссёрское решение полнометражного документального фильма «Башлыбель — дневник осады одного села»;
  • Даниэль Гулиев - за выразительные визуальные решения в фильмах «Возвращение киномеханика» и «Монолог одинокого человека»;
  • Сабухи Атабабаев - за художественную работу в полнометражных художественных фильмах «Тагиев: Нефть» и «А может быть»;
  • Фехруз Шамиев - за вклад в организацию международных кинофестивалей и развитие международных связей азербайджанского кинематографа.

Следует напомнить, что премия AKİ ежегодно вручается творческим деятелям, отличившимся вкладом в развитие национального кинематографа. Цель награды - акцентировать внимание на положительных тенденциях в отечественном кино и поощрить выдающиеся достижения в различных сферах кинопроизводства.

При определении лауреатов секретариат AKİ тщательно анализирует события прошедшего киносезона, отслеживает процессы в киноиндустрии и принимает окончательное решение путём открытого голосования.

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