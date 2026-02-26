Постпредство Азербайджана при ООН поделилось публикацией в связи с Ходжалинским геноцидом

БАКУ /Trend/ - Постоянное представительство Азербайджана при ООН поделилось на своей странице в социальной сети «X» публикацией в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, в публикации отмечается, что зверства, совершенные в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, были осуждены на международном уровне как преступление против человечности, акт геноцида, представляющий собой грубое нарушение норм международного права.

Отмечается, что Азербайджан предпринял решительные шаги в полном соответствии со своим национальным законодательством и международными обязательствами для расследования и осуждения тяжких преступлений, совершенных против гражданского населения во время конфликта. В начале этого месяца суды Азербайджана вынесли решения по ряду уголовных дел, связанных с конфликтом, привлекая к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях.

«Однако большинство преступников нашли безопасное убежище в других странах и остались безнаказанными. Ответственность неоспорима и должна быть неизбежным следствием совершенных преступлений. В то же время борьба с безнаказанностью является важной составляющей пути к подлинному примирению, что помогает предотвратить повторение ужасных деяний. Азербайджан продолжит свои усилия по обеспечению справедливости и установлению, укреплению и поддержанию мира и стабильности в регионе», - подчеркивается в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!