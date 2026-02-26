...
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

26 февраля 2026
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

Аслан Мамедли
БАКУ /Trend/ - 26 февраля в 17:00 в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах была объявлена минута молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Об этом сообщили Карабахскому бюро Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Во время минуты молчания движение транспорта было остановлено, было выражено почтение светлой памяти жертв Ходжалинского геноцида.

