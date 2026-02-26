В Морском и портовом агентстве Азербайджана прошла встреча с казахстанской делегацией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Государственном морском и портовом агентстве (ГМПА) Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с заместителем председателя Комитета по железнодорожному и водному транспорту Казахстана Касымом Тлеповым.

Об этом Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что сначала была представлена ​​информация о деятельности ГМПА. Заместитель председателя правления Агентства Эльдар Меджидов рассказал о развитии транспортных связей между двумя странами. Он отметил, что Транскаспийский международный транспортный маршрут позволяет расширять сотрудничество между двумя государствами и играет координирующую роль между Востоком и Западом.

Заместитель председателя Комитета по железнодорожному и водному транспорту Казахстана Касым Тлепов особо подчеркнул вопросы сотрудничества в рамках Среднего коридора и взаимного интереса в сфере морских перевозок. Он отметил, что Казахстан – государство, занимающее важное географическое положение в Центральной Азии, а Азербайджан – на Южном Кавказе. Роль и активность двух стран в развитии Среднего коридора велики.

Члены делегации отметили, что хотели бы воспользоваться опытом Азербайджана в организации процесса сбора данных для поисково-спасательных работ, дистанционного распознавания и отслеживания движения судов, управления движением судов и обеспечения безопасности морского судоходства.

На встрече обсуждались платформа "My Cabinet" для цифрового управления документами моряков, единая информационная система, укрепление кадрового потенциала в сфере морского транспорта, выполнение обязательств, вытекающих из международных конвенций, государственное регулирование деятельности морских портов, портовые государственные инспекции, деятельность классификационных обществ и предотвращение загрязнения морской среды судами.

В завершение казахстанская делегация ознакомилась с деятельностью Центра управления движением судов ГМПА.

