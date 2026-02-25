В Вашингтоне прошла акция с участием автомобилей с LED-экранами, посвященная годовщине Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Вашингтоне прошла масштабная просветительская акция с участием автомобилей с LED-экранами, посвященная 34-й годовщине Ходжалинской трагедии.

Как сообщает Trend, акция состоялась при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и была организована Американо-Азербайджанской ассоциацией молодежи и спорта.

В ходе акции автомобили с LED-экранами, на которых была размещена подробная информация о Ходжалы, передвигались по центральным улицам города. Они проехали мимо Капитолия, Белого дома, Государственного департамента США, Пентагона и других объектов государственного значения, привлекая внимание местной общественности к трагедии, имевшей место 26 февраля 1992 года.

На экранах демонстрировались фотографии жертв геноцида, призывы к справедливости, а также QR-коды, позволяющие получить исторические факты о Ходжалинском геноциде.

Жители города могли увидеть лозунги «Помни, уважай, задумайся - Ходжалы 1992», «34 года спустя, мы помним каждую душу», «Трагедия Ходжалы 1992 - мир не должен это забыть», «Ходжалы - их мужество и боль с нами», «Чтим жертв Ходжалы и помним их», «Не забывай о геноциде в Ходжалы», «Просвещай, требуй справедливости и проявляй солидарность», «Вместе помним, вместе скорбим, вместе защищаем», «Справедливость к Ходжалы», «От трагедии к памяти - Ходжалы живет», «Помни невинных, говори ради справедливости», «Одна холодная ночь - тысячи потерь», «Даже спустя 34 года Ходжалы продолжает говорить».

В рамках акции международную общественность призвали не забывать о Ходжалинском геноциде, чтить память жертв и поддерживать восстановление справедливости.

Отметим, что аналогичные информационные акции одновременно прошли также в городах Нью-Йорк и Бостон.

