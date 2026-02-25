Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Сомали

БАКУ /Trend/ - 25 февраля 2026 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Сомали в Азербайджане Абдинура Дахира Фидуна.

Об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел.

В ходе встречи посол вручил копии своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову. Министр поздравил дипломата с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в нашей стране. Была выражена уверенность в том, что первый посол-резидент Сомали в Азербайджане приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между двумя государствами.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Сомали.

Было подчеркнуто, что за последние несколько лет контакты между странами активизировались, а количество взаимных визитов возросло. Отмечены визит Президента Сомали в Азербайджан в феврале прошлого года, последующий визит правительственной миссии Азербайджана в Сомали и проведение в его рамках первых политических консультаций между министерствами иностранных дел, а также визит министра иностранных дел Сомали в Азербайджан в июне.

Была подчеркнута важность использования имеющегося потенциала для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Сомали в политической, экономической, гуманитарной, сельскохозяйственной, энергетической и других сферах.

В ходе встречи также была отмечена значимость взаимодействия не только в двустороннем формате, но и в рамках многосторонних международных и региональных платформ, в частности ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Кроме того, подчеркнуто, что сотрудничество в период непостоянного членства Сомали в Совете безопасности ООН на 2025–2026 годы заслуживает высокой оценки.

Была вновь подтверждена полная поддержка Азербайджаном суверенитета, единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в пределах ее международно признанных границ.

В ходе встречи также состоялся подробный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.