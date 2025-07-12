Иран не пойдет на соглашение, которое лишает его права на обогащение урана - Арагчи

БАКУ /Trend/ - Иран не согласится ни на одно соглашение, которое лишает его права на обогащение урана.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи сегодня, 12 июля, на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране.

По его словам, если начнутся переговоры, касающиеся иранской ядерной программы, то они будут касаться исключительно этой темы.

Арагчи отметил, что в центре внимания будет находиться создание доверия к ядерной программе Ирана в обмен на отмену санкций, введенных против страны.

"Обогащение урана - это большое научное достижение иранских ученых. Иран сохранит это достижение", - подчеркнул он.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве Президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.

Верховный совет национальной безопасности Ирана также сделал заявление о прекращении боевых действий.

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