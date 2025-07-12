Опасность радиоактивного излучения на иранских ядерных объектах крайне высока - министр

БАКУ /Trend/ - Опасность радиоактивного излучения на иранских ядерных объектах, пораженных ударами со стороны США, является крайне высокой.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи сегодня на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране.

По его словам, сохраняется также угроза взрывов неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после атак.

Арагчи отметил, что приближение инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к иранским ядерным объектам в данный момент невозможно по двум причинам: во-первых, это вопрос безопасности для самой страны, а во-вторых - угроза жизни самих инспекторов.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве Президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.

Верховный совет национальной безопасности Ирана также сделал заявление о прекращении боевых действий.

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