В Иране опровергли сообщения о прибытии делегации в Исламабад

БАКУ /Trend/ - В Иране опровергли сообщении о прибытии иранской делегации в столицу Пакистана Исламабад, сообщают иранские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, переговоры между представителями Ирана и США, запланированные в Исламабаде, не начнутся до тех пор, пока Вашингтон не выполнит свои обязательства по прекращению военных действий израильских сил в Ливане. В Тегеране сообщили, что информация и о прибытии делегации в Исламабад является ложной.

Сообщается, что проведение переговоров приостановлено до выполнения США условий по обеспечению режима прекращения огня в Ливане и остановке израильских атак.