БАКУ /Trend/ – Как известно, 19 ноября в Ереван с визитом прибыл министр связи и информационных технологий Ирана Сейед Саттар Хашеми. На следующий день он провёл ряд встреч, в ходе которых подчеркнул намерение Тегерана развивать отношения с Ереваном. Этот визит можно рассмотреть с нескольких точек зрения.

Прежде всего, стоит обратить внимание на вопросы, обсуждавшиеся в ходе встреч иранского министра. В рамках визита в качестве основных направлений сотрудничества между двумя странами были обозначены координация в вопросах регулирования и управления радиочастотным спектром в приграничных районах, развитие волоконно-оптических линий связи и создание альтернативных маршрутов для международного обмена трафиком.

Была отмечена готовность Иранской компании телекоммуникационной инфраструктуры к сотрудничеству с соответствующими структурами Армении. В числе представляющих взаимный интерес направлений были названы искусственный интеллект, анализ данных, промышленная автоматизация и космические технологии.

Особо подчёркивалась важность участия инновационных компаний, университетов и исследовательских центров двух стран в реализации совместных проектов.

В центре внимания также находились возможности Ирана в сферах электронного правительства, цифровой идентификации и интегрированных услуг. Было заявлено о готовности иранских компаний участвовать в проектах цифровой трансформации Армении.

Коснувшись возможностей Особой экономической зоны «Пайам» и международного аэропорта, иранский министр предложил развивать совместные инвестиции с участием компаний двух стран, производство и сборку оборудования, передачу технических знаний, а также экспорт технологической продукции. В качестве других перспективных направлений сотрудничества он обозначил развитие взаимодействия в почтовой и логистической сферах, расширение связей между частными и инновационными компаниями. В центре внимания находились восстановление прямого обмена почтовыми отправлениями на пограничном переходе Нордуз — Мегри и возобновление двусторонних почтовых услуг, а также возможность транзита почтовых посылок из других стран в Иран через территорию Армении.

Иранский министр напомнил, что проект меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества был подготовлен и направлен армянской стороне. Он призвал рассмотреть и окончательно согласовать документ, а также разработать совместный план действий по реализации достигнутых договорённостей.

В ходе встреч иранский министр также осудил военные удары США и Израиля по Ирану, обратив внимание на гибель мирных жителей и ущерб, нанесённый гражданской инфраструктуре страны. Он отметил, что одним из аспектов этих атак стало использование технологий искусственного интеллекта.

Говоря об опыте Ирана в борьбе с киберугрозами и наличии соответствующей инфраструктуры для противодействия им, иранский министр также подчеркнул готовность Ирана поделиться с Арменией своим опытом и возможностями в области защиты коммуникационной инфраструктуры и противодействия кибератакам.

В целом визит можно расценивать как свидетельство стремления Тегерана вывести сотрудничество с Арменией за рамки традиционных политических и экономических отношений и расширить его на такие стратегические направления, как цифровые технологии, коммуникационная инфраструктура, логистика и кибербезопасность.

Иран уже несколько месяцев ощущает негативные последствия морской блокады, а впоследствии и воздушной блокады. В связи с этим страна пытается сохранить торговлю через сухопутные границы и обеспечить собственные потребности, используя возможности соседних государств. В этих целях Иран стремится сблизиться со странами, расположенными на востоке, западе и севере, и улучшить отношения с ними.

В нынешних условиях, когда Иран сталкивается с многочисленными экономическими ограничениями, морской и воздушной блокадой, а также многочисленными санкциями, его стремление предпринять подобные шаги и представить Армении целый ряд масштабных предложений привлекает внимание к проекту TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — Маршрут Трампа для международного мира и процветания). Тот факт, что иранский министр, обсуждая вопросы инфраструктуры и связи, упомянул США, наглядно раскрывает один из аспектов этого визита.

Иран также стремится уделять особое внимание Армении в рамках Международного транспортного коридора «Север — Юг». Хотя в Иране определены три направления Международного транспортного коридора «Север — Юг» (восточный маршрут — через Туркменистан, центральный маршрут — через Каспийское море, западный маршрут — через Азербайджан), страна, стремясь привлечь Армению к сотрудничеству, пытается включить в число рассматриваемых маршрутов и четвёртое направление. В нынешних условиях, когда транспортные коридоры имеют большое значение, Иран намерен не только убедить Армению использовать свою территорию в рамках Международного транспортного коридора «Север — Юг», но и расширить сеть маршрутов этого коридора, проходящих через иранскую территорию.

В целом становится очевидно, что Иран работает над альтернативным планом, поскольку считает проект TRIPP невыгодным для себя как в экономической, так и в иной плоскости. Таким образом, Иран намерен предпринимать соответствующие шаги в различных областях в связи с активизацией США в Армении в рамках проекта TRIPP.

Предложения Ирана в самых разных сферах — от почтовых услуг до искусственного интеллекта и электронного правительства — свидетельствуют о том, что Тегеран однозначно не поддерживает проект TRIPP и стремится обеспечить собственные интересы, укрепляя своё присутствие в регионе в ключевых сферах, прежде всего в области инфраструктуры.